2 марта в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта.

С речью перед началом концерта выступила депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева.

В рамках концертной программы в исполнении Азербайджанского государственного камерного оркестра им. Гара Гараева и солистов прозвучали произведения азербайджанских и зарубежных композиторов. Дирижировала оркестром заслуженная артистка Азербайджана Туран Манафзаде.

Отметим, что молодая пианистка и композитор Туран Манафзаде является дирижером Стамбульского оперного театра.

Солировали в этот вечер заслуженные артистки Наргиз Алиева, Фарида Меликова, Наргиз Керимова, лауреаты международных и республиканских конкурсов Рафига Гулузаде, Чинара Азимова, Джанель Наджафли, а также Гюльгюн Абилова, Парвана Шукюрова, Натаван Гасанова, Хумай Гадимова, Месхети Джаббарова, Оя Эргюн (Турция) и др.

В их исполнении прозвучали произведения Гара Гараева, Тофика Гулиева, Абузера Манафзаде, Дадаша Дадашова, Мамедаги Керимова, азербайджанские народные песни, а также произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Джорджа Гершвина, Леонарда Бернстайна, Карлос Гардель, Астора Пьяццоллы и других.

Также оркестр исполнил в этот вечер произведение Туран Манафзаде "Девичья башня".

В заключении концерта публику порадовала своим выступлением народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева. В ее исполнении прозвучали "Хабанера" из оперы "Кармен" Жоржа Бизе и "Вечерняя серенада" Тофика Гулиева.

Стоит отметить, что публика с восторгом встречала каждое исполнение прекрасных солисток, и награждала их овациями и букетами цветов.

Н. Гасымова