Десятикратный обладатель премии "Грэмми", лауреат премии "Эмми", шестикратный обладатель награды Billbord, легендарный джазовый исполнитель Артуро Сандоваль 2 марта выступил с незабываемым концертом во Дворце Гейдара Алиева. Это был его первый концерт в столице, но музыкант отметил, что был в Баку в 1970-е годы и что в этот приезд город его поразил своей красотой и что он хочет посвятить день прогулке по Баку.

Так музыкант и сделал. Вчера вместе со своим бэндом, в числе которых перкуссионист Тики Пасиллас, саксофонист Майк Такер, пианист Макс Геймер, басист Джон Белзегай и ударник Джони Фрайди, посетил достопримечательности города, познакомился с национальной кухней, а также послушал выступления местных музыкантов.

В своем Instagram Артуро и другие музыканты оставили восторженные комментарии, посвященные Баку, и огромное число фотографий и видео.

Отметим, что музыканты посетили концерт рок-группы "DədəBaba" в одном из местных заведений, где их ударник решил сыграть вместе с азербайджанскими музыкантами. А, посетив один из столичных ресторанов, они попали на концерт известного джазового пианиста, народного артиста Азербайджана Салмана Гамбарова и его трио.

Исполнение музыкантов было высоко оценено Сандовалем, который также сел за рояль и играл для посетителей ресторана.

"Прекрасный город и прекрасные люди. Баку, я буду скучать", - написал на своей странице в Instagram Сандоваль.

Музыканты были в восторге не только от исторических строений, но и отметили красоту Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Пианист Макс Геймер, делясь фотографиями Баку на своей странице в социальной сети, написал: "Незабываемый день в моем новом любимом городе. От Flame Towers до пахлавы, от азербайджанского чая до Девичьей башни и Старого города... Я знаю, это далеко, но каждый должен побывать в этом прекрасном городе".

Н. Гасымова