В Союзе композиторов Азербайджана состоялось расширенное заседание Секретариата творческой организации, посвященное обсуждению итогов встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой с группой деятелей культуры и искусства. На этой встрече, наряду с другими видными представители современной отечественной культуры, выступила и председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Франгиз Ализаде, затронувшая животрепещущие вопросы деятельности республиканской композиторской организации.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Союза, обсуждая итоги встречи, участники собрания в Союзе композиторов отметили, что все члены этой творческой организации с большим подъемом узнали о том, что были подняты действительно важные, насущные вопросы их творческой деятельности, решение которых будет осуществляться в самое ближайшее время. Нас радует то, что будет осуществляться строительство Дома творчества для композиторов, писателей, художников в живописном Шабранском районе, что, несомненно, стимулирует творческую работу композиторов и музыковедов. Особенно порадовало и сообщение об обеспечении композиторов и музыковедов, как старшего, так и молодого поколения, новыми квартирами.

Не менее важным для композиторов является также вопрос приобретения созданных ими музыкальных произведений, а также возобновление системы заказов на создание сочинений, отражающих насущные вопросы современности. Это в значительной степени отразит внимание и интерес со стороны государственных структур к творческому процессу создателей музыки.

Поднятый на встрече вопрос создания на телеканалах авторитетных художественных советов, регулирующих тематический и жанровый баланс передач, также очень важен. Решение его необходимо не только для улучшения художественного качества эфира, но и для дальнейшей пропаганды и популяризации творчества азербайджанских композиторов, работающих в академических жанрах.

Проявление трогательной заботы государства о деятелях культуры и искусства, несомненно, вдохновит наших композиторов на создание ярких музыкальных полотен, а музыковедов - на создание новых книг и исследований, посвященных национальному музыкальному искусству.

Н. Гасымова