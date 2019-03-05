В Баку в Центре современного искусства прошла выставка работ "Волшебный март" талантливых азербайджанских художниц и мастеров народно-прикладного искусства, организованная Mincə Sənət Qalereyası, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Экспозиция была посвящена Международному женскому дню 8 марта.

На открытии было представлено выступление актеров Детского театра-студии "Гюнай" (художественный руководитель - Лариса Тарусова).

Основатель Mincə Sənət Qalereyası Фидан Бадалова отметила, что каждая женщина, индивидуальна, по-своему красива, умна и обаятельна, есть своя изюминка, и главное - талантлива. Свое видение этого мира, краски, эмоции, впечатления, мечты и многое другое талантливые художницы и мастерицы постарались отразить в своих работах.

На выставке были представлены произведения Мехрибан Зейналовой, Ирины Гундориной, Анары Салмановой, Айтян Алиевой, Тараны Джафаровой, Саиды Акперовой, Лейлы Оруджовой, Нармины Улуханлы, Инны Селезневой, Фидан Алимовой, Ульвии Хейруллазаде, Лятифы Шамиловой и Нигяр Зейналовой.

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