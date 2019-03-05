Главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, Президентский стипендиат, лауреат ряда престижных международных конкурсов, дирижер Эйюб Гулиев отметил плодотворность прошедшей первого марта в Центре Гейдара Алиева встречи представителей культуры и искусства с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой.

"Когда я получил приглашение, я ожидал, что это будет значимая, плодотворная встреча. Потому что предметная, четкая, целенаправленная стратегия - основа политики нашего Президента Ильхама Алиева. Это применяется и в области культуры, о чем можно судить по всем выдающимся проектам и колоссальным достижениям в этой области, которые мы имеем. Это и многочисленные международные фестивали, и восстановление наших культурных памятников, построение новых культурных центров, которые возводятся не только в столице, но и в регионах страны", - сообщил Day.Az Э. Гулиев.

Известный дирижер подчеркнул, что достижение подобного успеха - огромная заслуга руководства страны и, в первую очередь, Фонда Гейдара Алиева, в деятельность которого входит поддержка деятелей культуры, перевод наших классиков на различные языки, пропаганда нашей культуры за рубежом, проведение потрясающих международных культурных мероприятий, о которых говорят в разных уголках мира и многое другое.

"Но эта встреча превзошла все наши ожидания. Президент при всей своей загруженности проявил желание встречаться с деятелями культуры и искусства, слушать их. Особо меня поразило его отношение к каждому из представителей культуры. Каждый раз, когда кто-то брал слово, он демонстрировал свои познания в творческой деятельности этого человека. Это показывало его предметное отношение к каждому, кто был там", - с восторгом отметил дирижер.

Заслуженный артист добавил, что данное отношение к деятелям культуры является потрясающим примером для всех руководителей стран.

"Я часто выступаю в очень престижных театрах, концертных салонах за рубежом, и у меня бывает возможность познакомиться с жизнью граждан в других странах. И я знаю, что таких встреч с деятелями культуры в мире бывает очень мало. Обычно руководство стран отмечают заслуги пожилых деятелей культуры, вручают им награды и т.д., или открывают памятники. Но чтобы Президент и Первый вице-президент страны собрали вокруг себя известных деятелей культуры и беседовали с каждым из них отдельно, интересовались их пожеланиями - это уникальный случай.

Самое главное - аура, которая исходила от них. Очень теплое, дружественное, позитивное отношение к каждому из сидящих в этом зале. В ходе встречи Президент Ильхам Алиев делал для себя записи и никого не оставил без ответа. Это был не тот случай, когда руководство страны откладывает решение вопросов или же находит причины для их невыполнения. Наш Президент очень положительно отреагировал на каждое желание, каждую просьбу и не важно это была бытовая или творческая просьба. На все у Президента Ильхама Алиева и у Первой леди Мехрибан Алиевой был открытый, добрый отклик", - сообщил Эйюб Гулиев.

Наш собеседник отметил, что дружеское отношение Президента Азербайджана к деятелям культуры стимулирует их развитие. Э. Гулиев, рассказывая об обсуждаемых на встрече вопросах, подчеркнул, что многие из них были решены на месте и результаты уже видны.

"Мне было безумно приятно представлять наш Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета, который всегда поддерживал, и будет поддерживать руководство нашей страны. Наш театр является одним из ведущих культурных учреждений страны и всегда мы чувствовали теплое отношение к нам нашего Президента. Я могу с уверенность сказать, что в коллективе театра нет ни одного человека, кто не чувствовал бы поддержку со стороны глав государства. Есть молодые, кто получает Президентскую стипендию, есть те, кто получил звания, есть те, кто получает приглашения на государственные проекты. Мы очень высоко ценим то, что делается для нас и благодарим Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву за такое человеческое добро", - заключил Эйюб Гулиев.

Ф. Агаларова