В Центре Гейдара Алиева седьмого мая состоится концерт легенды мировой поп-музыки, бывшего солиста известной группы Modern Talking Томаса Андерса.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в концертной программе "Томас Андерс - джентльмен музыки" ("Thomas Anders - The Gentlemen of Music") певец представит зрителям самые любимые песни, известные хиты прошлых лет.

Томас Андерс (Бернд Вайдунг) получил известность в 80-90 годах прошлого века, будучи солистом группы Modern Talking, и уже на протяжении около 40 лет находится на вершине славы.

Сингл "You're My Heart, You're My Soul" (Ты - мое сердце, ты - моя душа) стал первым в 81 стране мира. После того, как группа Modern Talking завершила свою деятельность, Томас Андерс продолжил свою сольную карьеру.

Продажи музыкальных альбомов Modern Talking и сольных музыкальных альбомов Томаса Андерса во всем мире перевалили за 125 миллионов. Певец получил более 420 "золотых", "платиновых" пластинок и множество наград.

Стоимость билетов на концерт, который пройдет в Центре Гейдара Алиева, составляет 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 и 200 манатов. Билеты можно приобрести в кассах Центра Гейдара Алиева, на сайте iTicket.az и в пунктках продажи.