Внимание, забота и отношение, проявляемые государством к сфере культуры еще раз показали, что для азербайджанского народа культура - направление, которое никогда не останется в стороне. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник сказал министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев на пресс-конференции.

Было отмечено, что первого марта состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с группой деятелей культуры и искусства, во время которой состоялось обсуждение важных вопросов в сфере культуры.

Министр отметил, что в последние годы в сфере культуры непрерывно идут преобразования и проведение этих преобразований исходит от желания главы государства видеть деятельность данной системы в новом формате.

Было подчеркнуто, что усовершенствование системы будет продолжаться.

Министр также отметил, что те, кто полагают, что преобразования связаны с сокращением рабочих мест, увольнением служащих - очень сильно ошибаются.