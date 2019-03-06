Турецкий турист, гуляя по Баку, посетил Азербайджанский национальный музей искусств и сделал серию уникальных художественных фотографий. Фотограф-любитель Февзи Сюрюджю, впервые посетивший столицу Азербайджана, влюбился в азербайджанскую культуру с первого взгляда.

Как сообщает Day.Az, фотографиями Февзи Национальный музей искусств поделился на своей официальной странице в Facebook.

Отметим, что Февзи в музее погрузился в волшебный мир экспонатов, часами разглядывая каждый из них, как будто пытаясь услышать и понять то, что обязательно остается вне экскурсионного текста, каким бы прекрасным он ни был.

О чем молчат музейные реликвии? Как раскрывается многоликая сущность произведения искусства сегодняшнему зрителю, контактирующему с ним спустя столетия? Каждый посетитель музея находит свой собственный ответ на эти вопросы.

В пресс-службе музея отметили, что навидавшиеся самых разных посетителей сотрудники музея, мгновенно замечают и с бесконечной благодарностью встречают неподдельный искренний интерес к своей коллекции. В результате случайного знакомства в музейных интерьерах с турецким туристом, работники услышали чудесную историю путешествия и его первые яркие впечатления об азербайджанской культуре и искусстве.

Day.Az представляет работы иностранного гостя Февзи Сюрюджю, увидевшего и прочувствовавшего всю мощь, величие и молчаливое благородство страны, веками находившейся на перекрестке культур и традиций, но сохранившей и приумножившей свой духовный капитал, вдохновляющей и поражающей каждого, кто сумеет услышать, увидеть и сохранить в своем сердце.

Ф. Агаларова