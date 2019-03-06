В центральном штабе Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Анкаре состоялась церемония открытия "Года Насими".

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, церемония с участием министров, других высокопоставленных лиц, послов, ответственных сотрудников дипломатического корпуса, видных литераторов, представителей НПО и СМИ была организована совместно Министерством культуры Азербайджана, ТЮРКСОЙ и Азербайджанской национальной библиотекой.

Сначала гости ознакомились с выставкой книг Насими.

В официальной части церемонии выступили генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, министр культуры Абульфас Гараев, главный советник Президента Турции Ялчын Топчу и заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Халук Дурсун.

А.Гараев вручил удостоверение почетного звания дирижеру хора ТРТ Эльнаре Керимовой, удостоенной Президентом Ильхамом Алиевым звания народной артистки Азербайджанской Республики.

Затем был показан фильм о жизни и творчестве великого поэта.

Состоялась панельная часть мероприятия.

Затем прошла художественная часть.

Сегодня в Анкаре в концертном зале Государственного симфонического оркестра состоялась художественная часть церемонии.

Отметим, что очередное мероприятие, проводимое по случаю объявления ТЮРКСОЙ 2019 года "Годом Насими" в тюркском мире и согласно соответствующим распоряжениям Президента Ильхама Алиева "О проведении 650-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими" и "Об объявлении 2019 года "Годом Насими" в Азербайджанской Республике", состоится 7 марта в турецком городе Стамбул в зале заседаний Литературного вакфа Турции.