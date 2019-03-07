Международный женский день - праздник, который воспевает красоту и доброту женщин. Сколько стихов и музыкальных композиций посвящено представительницам прекрасного пола. Вот и юные азербайджанские музыканты - лауреаты республиканских и международных конкурсов посвятили концерт классической музыки именно Международному женскому дню. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Праздничная концертная программа была представлена в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Музыкальный вечер был организован в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи).

Пока юные музыканты настраивались на выступление и получали последние перед концертом наставления от педагогов, зрители в зале с нетерпением ждали начала программы. До начала программы корреспондент Trend Life пообщалась с некоторыми участниками праздничного вечера, и узнала, почему они отдали предпочтение произведениям, которые прозвучат на концерте.

Юная пианистка Нигяр Алиева подготовила для концерта произведение Фредерика Шопена "Весна". Она рассказала, что сочинение для программы выбирала вместе со своим педагогом.

"Мне очень нравится это произведение. Я три года занимаюсь музыкой, и первый раз выступаю на сцене Зала камерной и органной музыки, волнуюсь совсем немного", - сказала юная пианистка, отметив, что очень любит уроки игры на фортепиано.

Преподаватель Нигяр Алиевой - руководитель и педагог Детской школы музыки и искусств "Kaspi" (филиал "Аг Шехер") Улькер Мирзоева добавила, что от учебного заведения на данном концерте выступают три ученицы - юные пианистки Нигяр Алиева, Дениз Исмаилзаде и Марьям Мустафазаде.

"Программу, с которой выступают наши воспитанницы, можно назвать сложной для их возраста. Они первый раз принимают участие в концерте, организованном в Зале камерной и органной музыки Государственной академической филармонии. Выступление перед публикой в таком престижном зале станет для них стимулом, чтобы в будущем достигать больших высот и успехов в искусстве", - подчеркнула Мирзоева.

Вокалистка Камилла Иманова (сопрано), которая профессионально занимается вокалом с 12 лет, остановила свой выбор на арии Нинетты из оперы Джоакино Россини "Сорока-воровка". Она уже выступала на сцене Зала камерной и органной музыки, и поэтому знает, что для удачного выступления нужно вовремя собраться и на высоком уровне исполнить произведение.

Студентка первого курса Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, молодая пианистка Назрин Бабаева сказала, что на вечере публика услышит в ее исполнении произведение Сергея Рахманинова "Прелюдия № 5 соль минор". Именно это сочинение побудило ее вновь вернуться к исполнительскому искусству в тот период, когда она хотела забросить занятия музыкой.

"Хочу выразить признательность народному артисту Азербайджана, директору Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Мураду Адыгезалзаде за реализацию проекта "Gənclərə dəstək", который дает возможность юным дарованиям проявить себя и продемонстрировать свой талант", - отметила она.

В концертную программу вошли самые яркие произведения азербайджанских и зарубежных композиторов - Фикрета Амирова, Фридерика Шопена, Леопольда Моцарта, Франсиса Пуленка, Джовдета Гаджиева, Сергея Рахманинова и других.

На вечере выступили - пианисты Нигяр Алиева, Дениз Исмаилзаде, Марьям Мустафазаде, Фидан Насирова, Нигяр Гусейнзаде, Айтен Насибова, Амалия Агаева, Джалала Абдинзаде, Эльмира Мусеибзаде, Назрин Бабаева, Парвин Аскерова, Ламия Сарханова, скрипач Байрам Шахвеледов, кларнетист Магомедали Пашазаде, флейтистка Парвана Шукюрова и вокалистка Камилла Иманова (в сопровождении Дилары Керимовой).

Каждое выступление участников концерта было встречено публикой бурными аплодисментами. Концерт стал настоящим праздником музыки для зрителей. Особенно покорило аудиторию выступление Нигяр Алиевой, в ее исполнении сочинение "Весна" прозвучало очень мелодично, наполнив зал солнечным теплом. Зажигательные нотки "Танго" Карлоса Гарделя в исполнении Байрама Шахвеледова (скрипка) и Фидан Насировой (фортепиано) погрузили слушателей в пучину искрометных эмоций, а пианистки Парвин Аскерова и Ламия Сарханова сыграли в четыре руки произведение "Fiestravaganza", зарядив зрителей положительной энергией.

В концертную программу вошло около 15 номеров, и после каждого выступления в зале раздавались овации и крики "Браво!"