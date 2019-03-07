В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялось собрание в расширенном составе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, участники мероприятия выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву в связи с предоставления театру академического статуса. Было отмечено, что данное распоряжение главы государства, уделяющего пристальное внимание сфере культуры и искусства и ее деятелям, является большим вкладом не только для Академического музыкального театра, но и для всех театров Азербайджана, которые готовятся к празднованию Дня национального театра.

В ходе собрания от имени коллектива театра было принято обращение к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В обращении говорится, что подписанное главой государства пятого марта 2019 года распоряжение "О присвоении академического статуса Азербайджанскому государственному музыкальному театру и Азербайджанскому государственному русскому драматическому театру", - наглядный пример высокой оценки деятельности коллектива Азербайджанского государственного музыкального театра со стороны Президента Азербайджана.

В письме также говорится, что благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева в Азербайджанском государственному музыкальном театре проведены ремонт, реконструкция и восстановительные работы.

"Несомненно, что ремонт здания театра и, можно сказать, его реконструкция способствовали реализации еще большего числа творческих работ на новой площадке", - говорится в письме.

Коллектив театра выразил глубокую признательность за высокую оценку, данную главой государства сценической деятельности Азербайджанского государственного академического музыкального театра.

"В дальнейшем мы также будем направлять нашу творческую деятельность, всю нашу силу и навыки во имя признания и славы Азербайджана, чтобы вписать в славную летопись азербайджанского театра новые успешные страницы. Мы гордимся тем, что большая забота в отношении деятелей культуры, оказываемая со стороны великого лидера Гейдара Алиева, успешно продолжается Вами сегодня", - отмечается в обращении.

Письмо подписал директор Государственного академического музыкального театра, Заслуженный деятель искусства Азербайджана, доктор философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев.