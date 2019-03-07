16 марта в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится спектакль "Трубадур" Джузеппе Верди. Эта опера входит в сокровищницу мирового оперного искусства, пользуется огромной популярностью среди меломанов и любителей оперы и каждый раз при показе собирает большую зрительскую аудиторию.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Театра, в целях усиления профессионального уровня спектакля руководством Азербайджанского театра оперы и балета для исполнения в спектакле партии графа ди Луны приглашен ведущий солист московского театра "Геликон-опера", лауреат международных конкурсов вокалистов Максим Перебейнос.

Партию Леоноры будет исполнять ведущая солистка Сербского национального оперного театра, лауреат международных конкурсов вокалистов Ясмина Трумбеташ. Следует отметить, что Ясмина Трумбеташ является одновременно и директором оперной труппы Сербского оперного театра.

В спектакле также примут участие заслуженные артисты Азербайджана Фарид Алиев (партия Манрико), Алиахмед Ибрагимов (партия Рюиса) и солисты Нина Макарова (партия Азучены), Тялят Гусейнов (партия Старого цыгана) и др.

Дирижировать спектаклем будет заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров и Национальной премии "Хумай" Эйюб Гулиев.

Ф. Агаларова