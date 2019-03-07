Cоприкосновения культур в развитии туризма играет важную роль. Об этом сказал 7 марта генеральный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмид на открытии вечера культуры Азербайджана, организованного в рамках туристической выставки İTB Berlin 2019.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственном агентстве по туризму, на вечере, в котором приняли участие представители крупных компаний Германии в сфере туризма и путешествий, блогеры и инфлюенсеры по туризму, гостям были представлены национальные музыкальные композиции на таре с целью популяризации азербайджанской музыки, также выступил композитор и пианист Исфар Сарабский, передает Day.Az.

На мероприятии в рамках выставки фотографа Орхана Асланова "Мой Азербайджан" были представлены достопримечательности нашей страны.

Посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов, выступив на мероприятии, рассказал о богатстве туристического потенциала Азербайджана.