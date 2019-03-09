Всемирно известный исполнитель мугама, народный артист Алим Гасымов и французский джазовый музыкант, исполнитель на старинном духовом инструменте - серпенте Мишель Годар записали совместный музыкальный альбом "Awakening" ("Пробуждение"), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Музыкальный альбом издан в Германии.

"Услышав выступление Алима Гасымова на фестивале Morgenland, Мишель Годар был восхищен его исполнением, после этого появилась идея реализации совместного проекта", - сказал сегодня на пресс-конференции в Азербайджанской национальной консерватории директор фестиваля Morgenland и руководитель проекта"Awakening" Майкл Дрейер.

По словам Алима Гасымова, фестиваль Morgenland ежегодно проходит в городе Оснабрюк (Германия). В ходе фестиваля участники из разных стран исполняют музыку в разных жанрах и направлениях - фольклор, классика, джаз, рок и т.д.

Как отметил Алим Гасымов, в записи альбома также принимали участие народный артист Азербайджана, пианист Салман Гамбаров и исполнитель на кяманче Рауф Исламов.

В свою очередь Салман Гамбаров и Рауф Исламов рассказали о работе над записью альбома, а также о произведениях, которые вошли в него.