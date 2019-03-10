9 марта при поддержке Goethe-Zentrum Baku (Институт Гете) в Германо-азербайджанском культурном обществе "Капельхаус" состоялось открытие персональной выставки известного португальского художника Васко Араужо "Любовь и смерть".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на вечере были представлены фотоснимки Ичеришехер, а рядом с ними отрывки из поэмы "Лейли и Меджнун" на английском языке. Центральная часть выставки - видеоработа "Liebestod. Любовь и Смерть", в которой рассказывается о романтической любви Лейли и Меджнуна. Именно это произведение и древняя история нашей столицы вдохновили художника на создание данной экспозиции.

Отметим, что тема любви и смерти, их отражение в литературе и музыке - одна из основных тем творчества Васко Араужо.

Экспозиция была встречена с большим интересом. Выставка продлится до 4 апреля.

Отметим, что Васко Араужо родился в 1975 году в Лиссабоне, где он продолжает жить и работать. Его работы были опубликованы в различных книгах и каталогах, представлены в государственных и частных коллекциях, таких как Центр Помпиду и Музей современного искусства во Франции, Национальный музей королевы Софии и Центр искусств в Испании, Музей изобразительных искусств (США) и пр.