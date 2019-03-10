В Шеки с успехом прошел концерт с участием известных пианистов США, Германии, Азербайджана, Китая, России и Японии.

9 марта в городе Шеки была представлена концертная программа с участием известных пианистов шести стран, организованная Центром Гейдара Алиева и Общественным объединением "Региональное развитие".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в концерте, состоявшемся в Центре Гейдара Алиева в городе Шеки, выступили Николас Рот (США), Катарина Тройтлер (Германия), Мурад Гусейнов (Азербайджан), Юнди Ху (Китай), Рустем Сайткулов (Россия) и Атсуши Имада (Япония).

Известные пианисты исполнили соло произведения Ф.Шопена, С.Прокофьева, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Листа и других знаменитых композиторов.

Следует отметить, что 7 марта в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялся концерт под названием "Гексамерон. 6 роялей". В концерте прозвучали произведения известных зарубежных и азербайджанских композиторов, а также редко исполняемое произведение "Гексамерон" в совместном представлении шести пианистов. Проект продолжился концертным туром в регионы страны шести выступивших в Баку известных пианистов. Первый из таких концертов состоялся 8 марта в Гяндже. В предстоящие дни такие же концерты пройдут в городах Шамаха и Лянкяран.