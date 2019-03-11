В Международном центре мугама состоялся замечательный концерт в рамках проекта под названием "Muğamat var olan yerdə", успешно реализуемого Центром мугама совместно с телеканалом "Mədəniyyət" Азербайджанского телевидения и радио.

В рамках данного проекта ранее свои программы представили Сабина Арабли, Алмаханум Ахмедли и Пярвиз Гасымов.

На этот раз, концерт, начавшийся с песни "Neyçün gəlməz" в исполнении солиста Театра оперы и балета, заслуженного артиста республики Эльнура Зейналова, продолжился выступлениями - Миралама Мираламова, исполнившего "Dəşti təsnifi", Гюльзар Фараджевой - "Dağları duman alanda", Раваны Амирасланлы - "Uca dağlar", Мустафы Мустафаева - "Gözəlim sənsən" и Зейнала Ахмедова - "Şur təsnifi".

Также прекрасно прозвучали дуэты в исполнении Эльнура Зейналова с Гюльзар Фараджевой - "Xəbərsiz", с Раваной Амирасланлы - "Deyin hardadır" и с Садаф Будаговой - "Ninnə".

Зрители по достоинству оценили все выступления бурными аплодисментами.

Как известно, Международный центр мугама осуществляет ряд крупных проектов, пользующихся особой популярностью среди любителей музыки. Среди них можно отметить такие проекты, как "Muğam axşamları" ("Вечера мугама"), "Muğamat var olan yerdə" ("Там, где живёт мугам"),, "Unudulmayanlar" ("Незабываемые"), "Dastan gecələri" ("Вечера дастана"), "Aşıq musiqisi axşamları" ("Вечера ашыгской музыки"), "Yeni nəsil dəvət edir" ("Новое поколение приглашает") и другие.

Целью данных проектов является обеспечение преемственности поколений, воспитание у нового поколения вкуса и любви к традиционной национальной музыке, мугамному искусству, ашугской музыке и в целом к национальному культурному наследию.

Н. Гасымова