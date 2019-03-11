Молодой графический дизайнер Бахаддин Маммедли, о котором Day.Az уже рассказывал, продолжает делиться на своей странице в Instagram интересными коллажами. В его работах известные актеры появляются на улицах Баку. Эти работы очень полюбились пользователям соцсетей и то и дело мелькают в их лентах.

Day.Az представляет последние работы Бахаддина, которые не оставят вас равнодушными:

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