Day.Az со ссылкой на Trend представляет новый проект "Удивительные таланты рядом", главная цель которого показать неизвестных широкой общественности талантливых и интересных людей, которыми так богата наша страна.

Кямаля Алиева не является профессиональным художником, но создает красивые, полные красок и гармонии, картины, которые радуют глаз и трогают душу.

В беседе с Trend Кямаля Алиева рассказала о своем увлечении живописью, о том, как создает картины, и о чем мечтает...

- Кямаля ханум, любовь к живописи у вас с детства?

- Да, с детства, наверное, лет с десяти. Мой папа - архитектор, и я росла в творческой обстановке. Была окружена моделями, которые он создавал, ведь в то время не было программ для 3D-моделирования, и все макеты зданий собирались вручную. С десяти лет я посещала занятия по рисованию в Доме пионеров имени Гагарина.

- А кто вы по образованию?

- Я окончила Азербайджанский государственный экономический институт (ныне - Азербайджанский государственный экономический университет), финансово-экономический факультет, несколько лет проработала в банке. Периодически возвращалась к живописи, рисовала для себя. А когда стала замечать, что мой сын красиво рисует и у него есть способности, отвела его в тот же самый Дом пионеров, и вместе с ним стала посещать занятия.

- Как вам удавалось совмещать занятия творчеством и работу в совершенно другой сфере?

- Знаете, многие мне говорят: "творчество победило". Но я бы так не сказала. Просто так сложилось, что я давно не работаю, а рисование стало для меня серьезным увлечением. Не могу сказать, что одно для меня выше другого.

- А как же ваш сын, он продолжил рисовать?

- Сын долго рисовал, в семь лет прошла его первая персональная выставка. У него были очень красивые работы, даже известные азербайджанские художники давали высокую оценку его таланту. Просто со временем он перестал рисовать, а я продолжила... Но надеюсь, что он когда-то вновь вернется к этому занятию.

А я уже шесть лет занимаюсь в студии у Туран Мухтарзаде - ученицы народного художника Азербайджана Сакита Мамедова. Туран ханум - талантливый художник, замечательный педагог. У нас часто бывают выставки. Например, в апреле прошлого года в галерее Port Baku Mall с успехом была представлена экспозиция нашей студии "Вечная сила цвета". На выставке свои работы представили 18 женщин-художниц.

- Помимо живописи, вы еще создаете мозаику. Расскажите немного об этом.

- Когда мы с сыном посещали занятия в Доме пионеров, педагог Татьяна Кесарь обучала нас разным техникам. И она научила нас делать мозаику из керамики. Мы сами ее лепили, красили... Потом почти все ученики забросили это дело, и я одна продолжила работать в этой технике. Кстати, мои мозаичные работы побеждали на двух конкурсах.

- Как вы думаете, художнику нужно получить профессиональное образование?

- Я очень хотела бы получить профессиональное образование. И еще надеюсь, что в ближайшее время мне это удастся. Просто сейчас мои дети готовятся к поступлению в вуз - как определюсь с ними и буду за них спокойна, то, может, перейду к осуществлению своей мечты.

- Какими качествами должен обладать художник?

- Терпением, усидчивостью.

- У вас есть эти качества?

- Сейчас замечаю, что да.

- Говорят, книга - лучший подарок. А как насчет картин, вы дарите свои работы родным и близким? И еще, ваши работы выставляются на продажу?

- Да, дарю на память своим близким. Сейчас с работами расстаюсь легко. Правда, если работа сложная, не могу расстаться, например, с натюрмортами, которые требуют точности, скрупулезности.

- Где вы обычно работаете над картинами - дома или в студии?

- В основном рисую в студии у Туран ханум. Летом, бывает, рисую на даче, но все равно последние мазки я наношу под руководством педагога. Если она видит какие-то недоработки, то помогает, направляет...

Я люблю рисовать цветы, природу, пейзажи, то, на что я смотрю и получаю позитив, поэтому у меня в работах больше ярких цветов.

- Вы, наверное, часто посещаете художественные выставки. Какие экспозиции или работы произвели на вас большое впечатление?

- Произведения Сакита Мамедова. Мне очень нравятся его работы, особенно цветовая гамма, в которой они выполнены.

- Кямаля ханум, большое спасибо. Желаю вам больших успехов в творчестве!