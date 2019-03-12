Азербайджанская певица Диляра Кязимова выступила на Международном азиатском и индийском кинофестивале в курортном городе Шарм-эль-Шейх в Египте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на страницу певицы в Instagram, Диляра исполнила на фестивале азербайджанскую народную песню "Сары гялин".

"Для меня было честью представлять Азербайджан на международном кинофестивале. Мое исполнение слушали представительные люди Египта и профессиональные исполнители. Я спела для них композицию "Сары гялин". Мне было безумно приятно, что всем мое исполнение пришлось по душе", - написала Кязимова в Instagram.

Добавим, что Диляра Кязимова в свое время выступала в составе групп Unformal и Milk & Kisses. В 2014 году Кязимова стала участницей проекта "Голос Украины" - "1+1", в том же году, победив в национальном конкурсе "Большая сцена", получила право представить Азербайджан в конкурсе "Евровидение -2014".

Н. Гасымова