8 и 11 марта творческая команда Оперной студии Бакинской музыкальной академии им. Уз.Гаджибейли представила свой новый масштабный проект - премьеру "Пиковой дамы", одной из самых известных и загадочных опер Петра Ильича Чайковского.

После нашумевшей постановки оперы В. Беллини "Норма", Оперная студия БМА обратилась уже к русской классике, стремясь внести свой вклад в популяризацию лучших творений оперного жанра.

В опере П. И. Чайковского, написанной по повести А. С. Пушкина "Пиковая дама" (либретто М. И. Чайковского) команда Оперной студии исследовала тему человеческой одержимости. Их работа позволила публике проследить, как маленькая незначительная деталь, мимоходом брошенная фраза может разрастись в воспаленном сознании и подчинить себе все мысли и желания человека. Как эта одержимость шаг за шагом толкает его и близких к пропасти.

Для постановки спектакля руководством БМА был приглашен молодой режиссёр, лауреат Международных конкурсов оперных режиссеров Алексей Смирнов (Москва, Россия). Дирижёр-постановщик спектакля - художественный руководитель Оперной студии, народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов, хормейстер - народная артистка Азербайджана Гюльбаджи Иманова, концертмейстер - Юлия Керимова, художник-постановщик - Елена Бодрова (Москва, Россия).

В спектакле были заняты солисты Оперной студии, приглашённые солисты, а также студенты кафедры сольного пения, для которых выход на сцену в премьерных показах стал дебютом на оперной сцене. В спектакле приняли участие хор Оперной студии совместно со студенческим хором, а также студенты Хореографической Академии.

Главные партии же исполнили известные оперные исполнители, заслуженные артисты Азербайджана Адиль Ахундов (Герман), Фарида Мамедова (Лиза), Сабина Асадова (Графиня), Антон Ферштандт (Томский), а также Махир Тагизаде (Елецкий), Юлия Бейбудова/Эльмина Гасанова (Полина), Рауф Бабаев (Чекалинский), Эльчин Ахадзаде (Сурин), Тахмина Векилова/ Надежда Мейер (Прилепа, Маша), Елена Сарафанова/ Екатерина Исаева (Гувернантка), Фахмин Ахмедли/Рахман Гараев (Чаплицкий), Руслан Персан/ Элияр Алиев (Нарумов).

Оперная студия своими силами поставила действительно сложный спектакль. При минимальном бюджете, с привлечением студентов им удалось сделать колоссальную работу.

Стоит отметить отличную режиссерскую работу с минимумом декораций. Карты на протяжении всего спектакля оказывались в руках каждого из исполнителей, бросались в воздух, снились Герману и были брошены на его тело в финале. Особый восторг у публики вызвала сцена похорон Графини, которой нет в классической постановке, но которая была великолепно задумана молодым режиссером и исполнена артистами.

Прекрасное исполнение партий, искренняя игра артистов в финале были награждены продолжительными овациями публики и возгласами "браво".

"Постановка оперного спектакля - огромная, очень серьезная работа, ведь "Пиковая дама" Чайковского - сложнейший материал. Наша задача была представить публике замечательную музыку Чайковского "Пиковая дама". Мы хотели восполнить ту брешь, которая существует в этой сфере. Мне кажется, пришло время восстанавливать справедливость. Тем более что эта музыка достойна того, чтобы встречаться со своим слушателем.

Было 7 дебютантов, 2 приглашенных солистов. Постановка по сравнению с Нормой намного масштабнее. Думаю то, что произошло - это событие в музыкальной культуре Азербайджана. Потому что подобного рода тяжелый материал редко представляется на оперных площадках страны", - сообщила Day.Az Юлия Керимова.

Ф. Агаларова