В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошли четвертьфинальные игры Юниор Лиги КВН, организованные Азербайджанским Клубом веселых и находчивых при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства образования и Главного управления молодежи и спорта Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе клуба.

Сезон для команд школьного КВН близится к логическому завершению, поэтому борьба за путевки в полуфинал была отмечена ажиотажем в зале и на сцене.

"КВН - это не просто игра, это жизнь. Это то, что вам в дальнейшем очень пригодится!", - дает наставления ребятам сценарист, экс-участник команды КВН "Сборная Баку" Орхан Исрафилзаде, приглашенный в команду жюри первого дня четвертьфинала. Вместе с ним игру судили - чемпионы XX века в составе команды КВН "Парни из Баку" Джавид Имамвердиев и Яна Никитина, директор Азербайджанской Лиги КВН Фарид Абдулрагимов и художественный руководитель Гусейн Шахвердиев.

Задора у азербайджанских веселых и находчивых юниоров хоть отбавляй, поэтому члены жюри частенько сетуют на то, что выбирать среди такого большого количества талантливых ребят? Задача не из простых...

Ведущий игры, квнщик Рауль - Фикрет Азизли знает об этом не понаслышке. В недавнем прошлом он и сам выступал на сцене, да так, что "доигрался" в составе своей команды в сезоне 2016 года до чемпионства Юниор Лиги. Вторым ведущим игр сезона является редактор Юниор Лиги, актер и автор команды КВН "Бакинский Бульвар" Энвер Исмайлов.

Вердикт жюри в игре первого дня был вынесен единогласно. Шанс продолжить игру в сезоне получили команды - "160% смеха", "Палата No.6", "Чебупели", "АтоМы", "Смехофор" и "Ничего Личного".

Во второй день к счастливчикам присоединились еще 6 команд из различных школ и лицеев Баку- "20 век Фокс", "Сборная 21 век", "Заводной Апельсин", "Сборная 17 школы", "50 оттенков смеха", "Спарта Анкара", "Проект Манхэттен" и самые юные участники сезона "Фиксики".

Игру судили Яна Никитина, радиоведущий и ди-джей Эмиль Насиров, музыкант Юсиф Гасымов, соучредитель Азербайджанского Клуба веселых и находчивых Илькин Мамедов и представитель Министерства образования Руслан Гулиев.

Итоги игры подвел руководитель Азербайджанского Клуба веселых и находчивых Рашад Азизов: "Друзья, вы ведете наш КВН вперед, и нам не хочется, чтобы кто-то выбивал, поэтому, не исключено, что мы придумает схему, и те команды, которым не хватило баллов для того, чтобы пройти в полуфинал, все - таки там окажутся", - вселил надежду в юные сердца основатель движения возрождения азербайджанского КВН.

Рашад Азизов также сообщил, что в апреле в Дагестане состоится "Кубок Каспия" с участием детских и юниорских команд КВН, и Азербайджан на этом событии представит сборная, в которую войдут лучшие игроки сезона.

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