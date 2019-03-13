Недавно скончавшийся на 97-м году жизни легендарный актер Владимир Этуш был горячо любим народом, поэтому его лучшие роли до сих пор обсуждаются не только коллегами и представителями СМИ, но и пользователями социальных сетей.

Известный актер театра и кино, театральный педагог, художественный руководитель Театрального института им. Щукина, актер Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", народный артист СССР, профессор Владимир Абрамович Этуш был женат на женщине, которая родилась в Баку, и часто посещал наш город. Любовь азербайджанцев к себе актер приобрел после выхода в свет фильма "Кавказская пленница". Товарищ Саахов, Карабас-Барабас, Шпак...более ста ярких ролей актера в театре и кино сделали Владимира Этуша всенародным любимцем. Но особую популярность в Азнете приобрел эпизод из фильма "Время летних отпусков" (1960), в котором актер создал образ азербайджанского нефтяника в Сибири, опытного производственника из Баку, кандидата наук Самеда Ибрагимовича Мамедова.

Day.Az представляет этот эпизод:

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Н.Гасымова