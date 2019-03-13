В Москве состоялось официальное открытие нового ресторана народного артиста Азербайджана, певца и композитора Эмина Агаларова (EMIN) и заслуженного артиста России Григория Лепса под названием LESNOY, а также pre-party "ЖАРА Music Awards" - главной музыкальной премии в области шоу-бизнеса, сообщили Trend Life в пресс-службе организаторов мероприятия.

Ведущими вечера стали Яна Кошкина и Константин Тарасюк. На сцене выступили EMIN, Григорий Лепс, Виктория Дайнеко, MBAND, Natan, MC Doni, Джиган, Artik & Asti, группа "Фабрика", Согдиана, Брэндон Стоун, EL'MAN и многие другие артисты.

Среди гостей вечера были президент Crocus Group Араз Агаларов, звезды российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров, Рита Дакота, Юлия Барановская, Екатерина и Сергей Кожевниковы, Игорь Чапурин, группа "Город 312", Жасмин, и другие.

В рамках pre-party был закрыт первый этап голосования премии, далее судьбу номинантов решит профессиональное жюри. Победители "ЖАРА Music Awards" станут известны совсем скоро - пятого апреля в Крокус Сити Холле.

Основатели и создатели музыкальной премии нового формата "ЖАРА Music Awards" - певец и композитор Эмин Агаларов, медиа-продюсер Сергей Кожевников и певец Григорий Лепс. Победителей второй музыкальной премии "ЖАРА Music Awards" выбирают зрители и жюри, состоящее из всех самых актуальных артистов, продюсеров и деятелей шоу-бизнеса. Церемония вручения премии пройдет пятого апреля в Крокус Сити Холле. Премия будет вручаться за музыкальные достижения 2018 года. Всех зрителей ждет уникальное шоу, не имеющее аналогов не только в России, но и за её пределами, неподдельные эмоции звезд, а также борьба за звание лучшего из лучших. На церемонии выступят: Григорий Лепс, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Jah Khalib, Сергей Лазарев, HammAli & Navai, EMIN, Николай Басков и многие другие.