В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана в рамках подготовки к празднованию 220-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в Азербайджане стартовала ежегодная "Пушкиниана".

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Российского информационно-культурного центра, организаторы проекта - посольство Российской Федерации и представительство Россотрудничества в Азербайджанской Республике, Русская община и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, передает Day.Az.

В этом году она проводится под девизом "Музеи А.С. Пушкина на карте мира".

Прозвучали стихи поэта и музыкальные произведения, написанные на его слова. Их исполнили профессиональные, детские и студенческие коллективы по двум из пяти номинаций: "Мы вновь читаем пушкинские строки", "Мы с этим именем живём, мы этим именем гордимся".

Следующий этап конкурса состоится в апреле этого года в номинациях "Озарил мне детство Пушкин - чародей", "Гений пера" и "Путешествие в музей Пушкина".

Итоги проекта будут подведены в июне ко дню рождения Александра Пушкина.