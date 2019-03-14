В Центре мугама пройдет научный семинар, посвященный традициям Новруза
15 марта в Международном центре мугама в рамках проекта "Dəyirmi masa" ("Круглый стол") пройдет научный семинар на тему "Традиции Новруза - как проявление национальных моральных ценностей". Праздник Новруз, имеющий древнюю историю, торжественно отмечается нашим народом каждый год. Прошедший через истоки веков и дошедший до наших дней, Новруз является одним из самых красивых праздников. Отмечать этот праздник означает встречу нового года, первого дня весны. Новруз создал стойкую опору для укрепления союза и вежливости между людьми, оказания снисходительности и внимания друг к другу. Благодаря вниманию и заботе Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в 2009-м году Новруз байрамы был внесен в репрезентативный список Юнеско по нематериальному культурному наследию человечества и это стало еще одной блистательной страницей истории Азербайджанской культуры.
Этот семинар, как и все другие семинары, проводимые Центром Мугама, имеет важную значимость в изучении народного творчества. Отметим, что научные доклады, которые будут представлены в семинаре могут стать научным источником в изучении Новруза и открыть новые перспективы для будущих исследований.
Отметим, что 23 февраля 2010 года на 64-й сессии заседании Генеральной Ассамблеи ООН 21 марта было объявлено "Международным Днем Новруза".
На семинаре будут выслушаны следующие доклады:
- Вступительная речь: Наиля Рагимбейли - доктор наук по искусствоведению, профессор
- "Традиции Новруза - как система национальных моральных ценностей", доктор наук по филологии, профессор Сейфеддин Рзасой
- "Ритуальное значение и философия вторников Новруза", доктор наук по философии Атеш Ахмедли
- "Новруз в тюркском мире", доктор наук по филологии, профессор Физули Баят
- "Тема Новруз в творчестве Азербайджанских композиторов", заслуженный деятель искусства, доктор наук по искусствоведению, профессор Эльнара Дадашова
- "Новруз в Азербайджанской классической литературе", доктор наук по филологии Низами Мурадоглы
- "Новруз в поэтических текстах", доктор наук по филологии, профессор Минаханым Теклели
- "Новруз в музыкальном фольклоре", доктор наук по искусствоведению Беновше Рзаева.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!