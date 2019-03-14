15 марта в Международном центре мугама в рамках проекта "Dəyirmi masa" ("Круглый стол") пройдет научный семинар на тему "Традиции Новруза - как проявление национальных моральных ценностей". Праздник Новруз, имеющий древнюю историю, торжественно отмечается нашим народом каждый год. Прошедший через истоки веков и дошедший до наших дней, Новруз является одним из самых красивых праздников. Отмечать этот праздник означает встречу нового года, первого дня весны. Новруз создал стойкую опору для укрепления союза и вежливости между людьми, оказания снисходительности и внимания друг к другу. Благодаря вниманию и заботе Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в 2009-м году Новруз байрамы был внесен в репрезентативный список Юнеско по нематериальному культурному наследию человечества и это стало еще одной блистательной страницей истории Азербайджанской культуры.

Этот семинар, как и все другие семинары, проводимые Центром Мугама, имеет важную значимость в изучении народного творчества. Отметим, что научные доклады, которые будут представлены в семинаре могут стать научным источником в изучении Новруза и открыть новые перспективы для будущих исследований.

Отметим, что 23 февраля 2010 года на 64-й сессии заседании Генеральной Ассамблеи ООН 21 марта было объявлено "Международным Днем Новруза".

На семинаре будут выслушаны следующие доклады:

Вступительная речь: Наиля Рагимбейли - доктор наук по искусствоведению, профессор

"Традиции Новруза - как система национальных моральных ценностей", доктор наук по филологии, профессор Сейфеддин Рзасой

"Ритуальное значение и философия вторников Новруза", доктор наук по философии Атеш Ахмедли

"Новруз в тюркском мире", доктор наук по филологии, профессор Физули Баят

"Тема Новруз в творчестве Азербайджанских композиторов", заслуженный деятель искусства, доктор наук по искусствоведению, профессор Эльнара Дадашова

"Новруз в Азербайджанской классической литературе", доктор наук по филологии Низами Мурадоглы

"Новруз в поэтических текстах", доктор наук по филологии, профессор Минаханым Теклели

"Новруз в музыкальном фольклоре", доктор наук по искусствоведению Беновше Рзаева.

Н. Гасымова