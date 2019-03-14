Вчера интерактивный театр dOM theatre представил свой новый иммерсивный спектакль "Два американо и чизкейк".

О том, как создавался dOM theatre и какие спектакли уже успел представить бакинской публике, мы уже рассказывали в интервью Day.Az с учредителем театра, бывшим директором Государственного театра YUĞ Тарланом Расуловым.

Следуя правилам иммерсивного театра, актеры создали эффект полного погружения зрителя в сюжет постановки. Все, кроме режиссера спектакля Тарлана Расулова и автора сценария Исмаила Имана были вовлечены в происходящее и стали частью сценария.

Спектакль "Два американо и чизкейк", представленный в антикафе Tik-Talk построен как разговор молодой пары за столиком в кафе, в который постоянно вмешиваются посторонние.

Молодые актеры Тарлан Али и Лейла Бабаева - пара, готовящаяся к помолвке. Но о подготовках по азербайджанским традициям больше думает Лейла, а Тарлан недоумевает, для чего нужно столько вещей, которые являются пустой тратой денег, которых сейчас у него нет.

Пока пара ждет свой заказ, а именно два американо и чизкейк, в их разговор вмешивается Ниджат Гасымзаде. Он и завлекает каждого из зрителей в беседу, спрашивая, кто из них прав.

Удивительно, но злободневная тема быстро стала обсуждаться всеми зрителями, которые, сами того не осознавая, становились участниками спектакля и влияли на игру актеров. Кстати, актеры мастерски импровизировали и не раз вызывали аплодисменты в ответ на умело брошенную фразу.

Пока официант (Парвиз Мамедов), которого я действительно приняла за работника антикафе, нес заказ, в зале зрители разделились на два лагеря: те, кто поддерживал позицию девушки, и те, кто поддерживал парня.

Вмешиваться в отношения молодых людей было неправильно, но завлекаемые Ниджатом в беседу зрители забыли об этом, и смело комментировали происходящее.

Примечательно, что спектакль не имел прописанного сценария, а лишь состоял из четырех сценок, где актерам были даны темы для обсуждения. И полного прогона спектакля у актеров тоже не было.

Публика осталась довольна постановкой и в заключении наградила актеров, режиссера и автора овациями.

Как сообщил Day.Az автор спектакля Исмаил Иман, он придумал сюжет спектакля впервые посетив антикафе. Обсудив идею с Тарланом Расуловым и получив разрешение у владельца антикафе, они воплотили ее в жизнь.

Отмечу, что спектакль уже не будет таким, так как многое в нем зависит от зрителей, да и актеров режиссер с автором спектакля планируют периодически менять.

Франгиз Агаларова