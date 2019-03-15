В Международном центре мугама пройдет международный научный семинар с участием экспертов и студентов на тему "Музыка средних веков и история музыкальных инструментов", а также совместный концерт старинной восточной и западной музыки с участием австрийского специалиста по изучению музыкальных инструментов, профессора Томаса Шаллабёка и ансамбля "Əsrlərin sədası" под художественным руководством исследователя древних музыкальных инструментов Мамедали Мамедова и управлением народного артиста, профессора Фахреддина Дадашова.

Заседание состоится 16 марта в 17:00 в Международном центре мугама в рамках проекта Центра "Dəyirmi masa" ("Круглый стол"). А после, в 19:00, состоится концерт старинной восточной и западной музыки.

Напомним, что данный проект организован Центром мугама совместно с Азербайджанской национальной консерваторией, посольством Австрии в Азербайджане и Азербайджанским Университетом Языков.

Музыкальные инструменты являются неотъемлемой частью культуры каждого народа. Будучи связанными с бытом, культурой хозяйствования и общественной жизнью, материальной и духовной сферами деятельности, культурой и историей народов, они всегда привлекали внимание ученых, композиторов, писателей, этнографов, историков, философов, искусствоведов, музыковедов, археологов и фольклористов. История изображения и изучения музыкальных инструментов охватывает тысячелетия и более давние времена. В последние же годы органология - инструментоведение, т.е. отрасль музыковедения, занимающаяся изучением музыкальных инструментов, сформировалась и выделилась в отдельную отрасль музыкальной науки. Чувствуется необходимость применения достижений разных наук и объединения усилий разнопрофильных инструментоведов разных стран вокруг одного исследования для постижения гармонии музыкальных инструментов.

В заседании примут участия директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана, профессор Мурад Гусейнов, ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Азербайджана, профессор Сиявуш Керими, проректор АНК по научной работе, доктор философии по искусствоведению, профессор Лала Гусейнова, руководитель научно-исследовательской лаборатории по усовершенствованию национальных музыкальных инструментов АНК, исследователь-инструментовед Мамедали Мамедов, австрийский музыковед-органолог, композитор, профессор Томас Шаллабёк, народный артист, профессор Фахреддин Дадашов, преподаватель БГУ Лятифя Гурбанова и др.

Н. Гасымова