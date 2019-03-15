В Баку вышел в свет роман видного русского писателя
Роман "Привычное дело" популярного русского (советского) писателя 60-х годов прошлого века Василия Белова вышел в бакинском издательстве "Хан".
Об этом сообщает Day.Az
Произведение переведено известным азербайджанским писателем-драматургом Эльчином Гусейнбейли.
Упоминая в предисловии к роману свои переводы рассказов большого русского писателя Андрея Платонова, Эльчин Гусейнбейли пишет: "Андрей Платонов для меня - явление стиля, а Белов явление языка. Произведения обоих были переведены мною с большим удовольствием. Очень важным для меня при этом было соблюдение принципа адекватности".
Перевод романа представлен на соискание премии "Гызыл келме" ("Золотое слово") Министерства культуры Азербайджана, в номинации художественного перевода. Книгу можно приобрести в книжных магазинах в Баку.
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