Роман "Привычное дело" популярного русского (советского) писателя 60-х годов прошлого века Василия Белова вышел в бакинском издательстве "Хан".

Об этом сообщает Day.Az

Произведение переведено известным азербайджанским писателем-драматургом Эльчином Гусейнбейли.

Упоминая в предисловии к роману свои переводы рассказов большого русского писателя Андрея Платонова, Эльчин Гусейнбейли пишет: "Андрей Платонов для меня - явление стиля, а Белов явление языка. Произведения обоих были переведены мною с большим удовольствием. Очень важным для меня при этом было соблюдение принципа адекватности".

Перевод романа представлен на соискание премии "Гызыл келме" ("Золотое слово") Министерства культуры Азербайджана, в номинации художественного перевода. Книгу можно приобрести в книжных магазинах в Баку.

