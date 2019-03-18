Тысячелетиями до сегодняшнего дня каменная пластика как вид искусства и часть материальной культуры продолжает писать свою бесконечную летопись, передавая из века в век традиции и мировоззрение азербайджанского народа.

В нашем городе имеется много разнообразных музеев, посещая которые, будто выпадаешь из времени и пространства, переносясь в прошлое и соприкасаясь с историей.

Одним из таковых мест является Музей каменной летописи, начавший свою деятельность 8 июня 2015 года и посвященный ремеслу обработки камня и дающий возможность жителям и гостям нашего города познакомиться с примерами архитектуры и предметами быта средних веков, собранных в различных регионах Азербайджана.

Построенное в 1901 году братьями Сименс и служившее первой электростанцией здание музея находится вблизи Площади Государственного флага. В 2015 году старинную постройку отреставрировали и разместили в ней Музей каменной летописи, который является проектом Фонда Гейдара Алиева в сфере культуры. В его стенах ощущается веяние времени, за каждым предметом, выставленным в музее, скрывается своя история, которая веками впитывалась в энергетику камней, словно некое послание будущему поколению. Главная функция музея - образовательная и просветительская, ведь здесь люди могут соприкоснуться с историей посредством настоящих экспонатов, которые они раньше видели только в учебниках по истории.

По словам сотрудницы музея Кенуль Исмаиловой, он посвящен ремеслу обработки камня - здесь собраны экспонаты, привезенные из Гобустанского национального историко-художественного заповедника и Государственного историко-этнографического заповедника "Гала", относящиеся к периоду, начиная с эпохи мезолита. Эти древние камни заполнили два этажа музея, и создается ощущение, что между ними имеется незримая связь, увековеченная временем.

Прямо у входа нам довелось увидеть внушительных размеров камень, относящийся ко 2 тысячелетию до н.э., найденный на территории заповедника "Гала". В давние времена первобытные люди поклонялись камням, животным, солнцу. На камне изображен процесс поклонения двух женщин и одного мужчины. Они скрестили руки у груди, а козырьки у женщин означают волосы. Раньше женщины собирали волосы в косичку, и таким образом, как показано, это пытались донести до нас с помощью наскальных изображений.

На первом этаже музея можно познакомиться с видеопрезентацией, посвященной повседневной жизни первобытных людей, населявших Абшеронский полуостров. Заходишь в темную комнату - и ты уже в другом времени, там, где нет Интернета, мобильной связи, нет машин, нет самолетов. Но есть солнце, есть земля, есть диковинные животные и охота на них; есть простая повседневная жизнь, которая связана с мыслями о еде, одежде и продлении рода. На экране мы видим, как первобытный человек стучит по гавалдашу - первому ударному музыкальному инструменту на территории Азербайджана, этот звук разносится по всему музею и очень успокаивает. Одна из гипотез касательно использования гавалдаша заключалась в том, что люди под его музыкальное сопровождение устраивали ритуальные танцы. Согласно второй версии, предложенной учеными, при нападении хищных животных древние люди стучали по этому камню, чтобы отпугнуть их.

Ощущение простора, наполненного воздухом и светом, не покидает вас ни на секунду. Фантазия переносит вас в древние степи. Особенно впечатляет сцена перед охотой, когда мужчины высекают на камнях силуэт животного и "охотятся" на него, вонзая копья в самое "сердце" изображения. Много тысяч лет назад у людей был ритуал перед охотой: они верили, что если выцарапают силуэт животного на скале, а после выйдут на охоту, то встретят такое же животное, которое изобразили на камне и, таким образом, охота будет удачной. По этой причине большинство наскальных изображений - силуэты животных. Что касается самой охоты, то, как рассказали нам в музее, люди вследствие своего примитивного мышления, загоняя животное к обрыву скалы, зачастую сами падали с него и разбивались или попадали друг в друга копьями и погибали.

"Также люди придерживались мнения, что земля плоская, и думали, если похоронить человека в земле, то он снизу выпадет. Поэтому они помещали тело усопшего в лодку, а затем отпускали в море. И когда лодка вместе с телом скрывалась за горизонтом, считали, что душа человека попала в рай", - говорит Кенуль ханум, отмечая одну из версий ученых-археологов, что это были лодки усопших. В те времена уровень Каспия был значительно выше, и Гобустан с одной стороны омывался морем, и это давало древним людям возможность хоронить умерших таким способом.

Следующая сцена видеоролика - каменные глыбы с выточенными на них ямочками одинакового размера. Они были сделаны людьми для сбора дождевой воды, чтобы в дальнейшем использовать для питья и приготовления пищи. У них был еще один ритуал - они считали, что, принеся в жертву животное, например, козу, смогут вызвать дождь. И выемки в камнях заполнялись зачастую не водой, а кровью жертвенного животного. Кроме того, кровь животных применялась также в качестве краски.

Следующая комната музея похожа на пещеру с наскальными рисунками, а слабое освещение внутри создает впечатление тускло горящего факела. Стеклянные стенки параллелепипедов, с расположенными внутри реликтовыми камнями, устремлены от пола к черным потолкам. Это вполне убедительно создает видимость пещерных сталактитов. Здесь мы видим речные камни, которые применялись первобытными людьми в качестве орудий труда как режущие и долбящие предметы, а также камни, относящиеся к периодам мезолита и неолита, например, кремний, при помощи которого древние люди добывали огонь. Что касается крошечных камней, то эти экспонаты, использовавшиеся древними людьми, напоминают лезвие, настолько они острые. Плоские заточенные камни служили инструментами для разделывания туш животных, соскабливания мяса с костей и выделывания шкур. Не менее интересными являются экспонаты, используемые в качестве ударных орудий труда для выбивания наскальных рисунков.

Наряду с древними экспонатами, в зале можно увидеть работу скульптора Гусейна Хагвердиева. Данная работа относится к серии "Артерия", которой автор попытался донести до будущих поколений часть нашей истории, с добавлением новых идей, мыслей, своего настроения. Гусейн Хагвердиев чаще всего изображает лица людей на своих работах. Скульптуры выполнены из цельного камня, перекрашены, а некоторые обожжены в печи, что придало им цвет древесины. Поэтому поначалу кажется, что работы выполнены из дерева.

Работы невероятны. Дерево, глина, гипс - материалы податливой структуры. Но камень! Как удалось художнику так точно передать черты на камне? Из камня строго и серьезно глядят на нас мужественные воины.

По словам Кенуль ханум, столь оригинальное название экспозиции было выбрано скульптором не случайно, ведь искусство и культура - это кровеносная система эпохи, по которой течет весь мировой опыт. Каждое произведение отличается оригинальностью, неповторимостью и уникальностью, его можно долго и внимательно рассматривать, причем, каждый раз перед вами могут всплывать самые разные образы. Не менее интересна женская серия, высеченная из камня. Женские силуэты прослеживаются на каждой плите, с которой поработал скульптор.

После знакомства с первым этажом мы поднялись на второй. Это просторное светлое помещение с высокими потолками и широкими окнами. Экспозиционный зал имеет форму круга, что совсем не случайно, если учитывать значение древних символов. Ведь круг - это символ солнца. По словам работницы музея, рисунки, выполненные на камнях известковой породы, которая не отличается своей прочностью по сравнению с гранитом, мрамором или другими более крепкими породами, с течением времени подвергались природному воздействию.

Рядом с каждым артефактом имеется табличка с описанием на двух языках.

Здесь в основном собраны надгробные камни средних веков, найденные в Ширван-Абшеронской зоне.

Песок на полу, могильные плиты, яркий солнечный свет из окон... В эти минуты вы забываете, что находитесь в музее, перед вами встают картина реалистичного кладбища. Эти надгробия вытесаны из крупных каменных глыб и называются "сандуга". Поверхность обычно украшена более или менее хорошо организованной и искусно выполненной декоративной резьбой. Эти орнаменты большей частью представляют собой растительные узоры и декоративные надписи, преимущественно коранические. Такие памятники датируются XIV-XIX вв.

На женских надгробьях в основном отображались прядильные станки, потому что в прошлом основной профессией азербайджанской женщины было ковроткачество. Вот, например, надгробный камень с могилы Алихатун ибн Аваз, упокоившейся несколько сот лет назад. На надгробном камне выгравировано имя усопшей, годы ее жизни, а также суры из Корана, Хадисы. Надгробный камень усопшей украшен орнаментами, как геометрическими, так и цветочными.

Стоит отметить, что надгробия в те времена значительно отличались от нынешних - например, на некоторых надгробиях, если умирала женщина, вычерчивали зеркала, а если мужчина - стрелы. По рисунку можно было определить, чем занимался умерший. А еще здесь можно встретить многочисленные орнаменты, и, конечно, чем богаче был человек, тем красивее наносился орнамент.

В древности в некоторых регионах Азербайджана, помимо основной религии - Ислама, существовали и другие верования. Например, был обычай устанавливать над могилой тотемную фигуру. Некоторые из таких тотемов удалось собрать в музее: конь был найден на кладбище в Товузе, в старину считалось, что если установить эту каменную фигуру над надгробным камнем, то она доставит душу усопшего в рай. Как рассказала Кенуль ханум, относящуюся к 17-18 векам фигуру овна привезли из Лерика. Древние жители этого региона считали овна символом мужественности и смелости. А высеченная из камня статуя женщины символизировала женское начало - именно такой каменной Венере древние люди поклонялись в эпоху матриархата. Еще одна находка для музея - это относящийся к первому тысячелетию до нашей эры камень-календарь, в центре которого изображено солнце, а по краям звезды.

На этом же этаже хранятся элементы архитектурных украшений, сталактиты, а еще экспонаты, которые раньше использовались в быту. Так, плоская каменная скалка использовалась для раскатывания теста, а ручная мельница применялась для помола зерна.

Помимо всего прочего работница музея показала нам резервуар для воды и камень, предназначенный для раскатывания и обжарки лаваша. А еще здесь выставлены части здания - арка и "сталактит" из мечети с цветочным орнаментом. "Он обычно находился в стороне Мекки, куда люди поворачивали головы во время молитвы, - объясняет экскурсовод. - Одна из причин использования в мечетях преимущественно цветочных орнаментов заключалась в том, что они казались более мягкими и, соответственно, побуждали людей совершать добро, быть терпимее к окружающим, любить друг друга и уважать".

В экспозиции хранятся эпиграфические надписи различного содержания, которые являются самым ценным источником при изучении истории, а также представлены ценные экспонаты памятной пластики.

И напоследок мы ознакомились с образцами средневековой письменности по камню.

Так завершилась наша прогулка по Музею каменной летописи. Было весьма интересно и познавательно слушать рассказы экскурсовода о жизни первобытных людей, об их верованиях и отличительных чертах, мысленно переносясь в седую древность. Ведь фундамент нашего современного общества закладывался именно тогда, и сегодняшний день является отголоском того периода, когда люди только начинали жить, постепенно знакомясь с окружающим миром и находясь в поиске пути взаимодействия с природой.

Продуманная подсветка, талантливо воспроизведенные сюжеты наскальной летописи доисторических времен, содержательная подборка информации оставили приятные воспоминания о посещении музея и желание приходить сюда снова и снова. Здесь можно наглядно увидеть, как эволюционировало каменное искусство в стране - от самых давних времен до современности - и при этом получить знания о происходящих событиях, относящихся к каждой из эпох. Все-таки каменная летопись - самая убедительная по неопровержимости доказательств. И хорошо, что такой музей у нас есть.

Тамилла Мамедова