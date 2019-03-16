В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки французского скульптора Мауро Корда под названием "Зооспектив и Морфоспектив".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие деятели культуры, искусства и науки, творческой интеллигенции и молодежи, представители дипломатических миссий и зарубежные гости.

На открытии вечера директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров поприветствовал гостей и отметил, что работа над реализацией проекта шла на протяжении длительного времени и будет представлена широкой общественности.

"Особо хотелось бы подчеркнуть постоянно развивающиеся связи между Азербайджаном и Францией. В сфере культуры реализуется множество проектов со стороны Фонда Гейдара Алиева и Центра Гейдара Алиева. В Центре Гейдара Алиева были ранее представлены экспозиции таких известных мастеров, как Бернар Бюффе, Анри Картье-Брессон, Лоренс Дженкель, вызвавшие большой интерес общественности. Хотелось бы отметить, что со многими произведениями, представленными на выставке, я познакомился несколько лет назад в мастерской Мауро Корда, когда они были еще в процессе создания, и очень рад, что они сегодня представлены в экспозиции", - сказал Анар Алакбаров и выразил признательность куратору выставки Марку Хашиму, а также скульптору Мауро Корда за реализацию проекта.

Куратор выставки Марк Хашим отметил большую значимость культурного события, представленного в грандиозном Центре Гейдара Алиева, и выразил признательность за предоставленную возможность представить произведения Мауро Корда азербайджанской общественности.

"Работа над проектом велась большой командой и мы счастливы представить удивительные произведения маэстро Мауро Корда, которые открывает новый взгляд на искусство", - сказал Марк Хашим.

"Сегодня я счастлив посетить Баку и представить экспозицию в прекрасном Центре Гейдара Алиева. Для меня это большая честь! Мое творчество призвано создать у людей эмоции, а представленные скульпторы являются продолжением средневекового французского искусства. Мой творческий путь начался в Реймсском соборе (фр. Notre-Dame de Reims), когда я стал изучать средневековые произведения и статуи религиозного комплекса, а также историю, что в дальнейшем нашло отражение в моих произведениях", - сказал Мауро Корда.

На выставке представлено около 40 работ автора. Эти работы - продукт его богатого воображения и безупречной техники, заставляют задуматься, насколько внутреннее содержание определено внешней формой. В творчестве Мауро Корда важное место занимает портретный жанр. В своих произведениях он раскрывает внутренний мир человека в различной среде и ситуациях, и для достижения этого использует бронзу, керамику, металл, мрамор, цветное стекло, воск, пластик и другие различные материалы. Он также уделяет особое внимание и животному миру. Произведения нацелены на то, чтобы обратить внимание на такие глобальные вопросы, как стремительное исчезновение ряда видов животных. Скульптор направляет послание о том, что обычные виды животных в дикой природе и зоопарках в скором времени могут выглядеть как представляемые им фантастические существа.

Выставка в Центре Гейдара Алиева продолжится до 15 сентября.