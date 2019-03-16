Выдающийся азербайджанский джазовый композитор и пианист Вагиф Мустафазаде родился 16 марта 1940 года в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Вагиф Мустафазаде родился в семье майора медицинской службы. После смерти отца воспитанием будущего композитора занялась его мать, преподававшая азербайджанскую народную музыку. В 1957 году Вагиф Мустафазаде поступил в Бакинский музыкальный колледж имени А.Зейналлы. Именно он первым создал синтез джаза и мугама, став основоположником азербайджанского джаза. В 1972 году талантливый композитор написал свое самое известное произведение под названием "Прощай" (Əlvida). Песня стала главным хитом в Азербайджане и принесла ему международную известность.

Известный джазмен также был основателем различных ансамблей, первым из которых стало джаз-трио "Кавказ" при Государственной филармонии Грузии. В Баку им были созданы вокально-инструментальные ансамбли "Лейли" (1970), "Севиль" (1971), "Мугам" (1977).

Вагиф Мустафазаде - лауреат фестивалей "Таллинн-66", "Таллинн-67", бакинского фестиваля "Джаз-69", Всесоюзного джазового фестиваля в Донецке в 1977 году, джазового фестиваля "Тбилиси-78", принесшего ему звание лучшего пианиста. В 1979 году на Международном джазовом конкурсе в Монако он завоевал I премию и приз - белый рояль.

Вагиф Мустафазаде скончался от сердечного приступа в Ташкенте, 16 декабря 1979 года, на сцене, во время исполнения композиции "В ожидании Азизы". Ему было 39 лет.