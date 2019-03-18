16 марта в Международном центре мугама состоялся прекрасный концерт старинной восточной и западной музыки в совместном исполнении известного австрийского ученого-исследователя музыкальных инструментов, профессора Томаса Шаллабёка и ансамбля "Əsrlərin sədası" под художественным руководством исследователя старинных музыкальных инструментов Мамедали Мамедова и управлением народного артиста Азербайджана, профессора Фахраддина Дадашева.

Мероприятие прошло при совместной организационной поддержке Центра мугама, Азербайджанской национальной консерватории (АНК), посольства Австрии в Азербайджане и Азербайджанского университета языков.

Перед концертом выступила проректор АНК по научной работе, доктор философии по искусствоведению, профессор Лала Гусейнова, отметившая, что музыкальные инструменты являются неотъемлемой частью культуры каждого народа. Будучи связанными с бытом, культурой хозяйствования и общественной жизнью, материальной и духовной сферами деятельности, культурой и историей народов, они всегда привлекали внимание специалистов и исследователей различного профиля - ученых, композиторов, писателей, этнографов, историков, философов, искусствоведов, музыковедов, археологов и фольклористов. История отображения и обучения игре на музыкальных инструментах охватывает тысячелетия и даже более давние времена. Она особенно отметила значение деятельности научно-исследовательской лаборатории по усовершенствованию национальных музыкальных инструментов, созданной в Азербайджанской национальной консерватории.

Затем выступил посол Австрии в Азербайджане Александр Баерл, выразивший благодарность министерству культуры Азербайджана и Международному центру мугама за организацию прекрасного вечера и рассказавший о развитии и укреплении двусторонних связей между нашими странами в различных сферах.

Далее состоялся концерт средневековой музыки в исполнении австрийского ученого-инструментоведа, профессора Томаса Шаллабёка.

В его сопровождении также прозвучала старинная азербайджанская народная песня "Сары гялин" в исполнении солиста Азербайджанского телевидения и радио Сархана Буньятзаде и дипломанта VI телевизионного конкурса мугама Нушабы Керимли.

В заключении концерта в их же исполнении и в сопровождении ансамбля "Əsrlərin sədası" прозвучала песня "Bayram axşamları", завершившаяся бурными аплодисментами зрителей.

На мероприятии присутствовали представители государственных учреждений, дипломатического корпуса и средств массовой информации, деятели культуры и искусств.

Н. Гасымова