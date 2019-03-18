16 марта в Международном центре мугама состоялся концерт для школьников из Нахичеванской Автономной Республики, организованный в рамках образовательной акции "Узнаем нашу страну ".

Целью акции является ознакомление школьников с современной жизнью, историей, культурным наследием, обычаями и самобытными особенностями разных регионов страны, достижениями основанного Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым современного Азербайджана, а также создание у молодёжи реального представления о динамичном социально-экономическом развитии республики, новом облике благоустраиваемых изо дня в день городов и районов, благодаря решительности и воле Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На организованном для школьников в Центре мугама концерте в исполнении ханенде Гусейна Меликова, Реваны Амирасланлы и Реваны Курбановой прозвучали известные мугамы, теснифы и песни. Аккомпанировали исполнителям - Али Алиев (тар), Аббас Алиев (кеманча) и Вагиф Гасымов (нагара).

Также, учащиеся из Нахичевани ознакомились с музейной экспозицией старинных и современных народных музыкальных инструментов и интерактивной экспозицией выдающихся деятелей мугамного искусства, находящимися в Центре мугама.

Школьники покидали стены Международного центра мугама с богатыми впечатлениями.

Н. Гасымова