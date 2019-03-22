Много любопытных сведений оставили такие английские путешественники, как Р.Джон-сон, Т.Олкок, Дж.Рении, Р.Чини и другие. Голландец Я.Я.Стрейс, побывавший в Азербайджане в середине 17-го века, сообщал, что на базаре в Шамахы "много хороших и крытых рядов со многими лавками, где продают меха, шелк, вытканные серебром и золотом платки..."

Существовали кялагаи на разные случаи жизни, а при его ношении даже существовали возрастные и социальные различия: пожилые женщины носили более темные цвета - черные, темно-синие, молодые же более яркие - белые, бежевые, ярко-голубые и др. Кялагаи разноцветной окраски пользовались большей популярностью.

В каждом регионе страны его повязывали по-своему. В некоторых местах кялагаи завязывали поверх косынок, предварительно собрав волосы льном или марлей. В сельской местности из платка и намотанного на него кялагаи состояла чалма.

Кялагаи прошлых лет отличались от современных своим рисунком или орнаментом. Наиболее древним и распространенным сюжетом на кялагаи было изображение пары птиц (павлин), а причудливые рисунки с изображением листьев и цветов перекликались со сложными геометрическими узорами. Излюбленными растительными мотивами являлись роза (гызыл гюль), нарцисс (наргиз), гвоздика (гярянфиль), мак (лалэ), лилия (занбаг), ирис (сусян) и цветы фруктовых деревьев граната, айвы, алычи, а также колосьев (сюнбюль) и листьев различных форм.

Геометрический узор состоял из прямых и ломаных линий, зигзагов, треугольников, четырехугольников, шести- и восьмигранных розеток, ромбиков, звездочек и символического изображения солнца. Орнамент рисунка кялагаи в различных областях Азербайджана отличался друг от друга: для Абшерона и Шеки характерен крупный массивный узор, в Шамахы преобладал мелкий рисунок, в Гяндже, Газахе и Карабахе наблюдалось одновременное распространение мелкого и крупного рисунков.

И по сей день в Азербайджане жива традиция производства кялагаи. Центром его является Баскал - живописное селение близ Шамахы.

В Баскале при изготовлении кялагаи используются только натуральные красители, производимые из растений, коры деревьев, цветов. Например, из обычной луковой шелухи получается краска особенного золотистого оттенка.

Изготовленные в Баскале кялагаи пользуются большим спросом как у иностранцев, так и у местных любителей фольклора. Сюда специально приезжают на экскурсии - понаблюдать за процессом "рождения" кялагаи и заказать себе эксклюзивный платок со своим именем.

А в декабре 2014 года азербайджанский келагаи был включен в список ЮНЕСКО - соответствующее решение было принято в Париже на заседании комитета по охране культурного наследия.