Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям интересный материал об истории, изготовлении и особенностях азербайджанского национального женского головного убора - кялагаи (азерб. kəlağayı), который внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Кялаги в народе называют "струящимся шелком - символом нежности". Этот материал загадочен сам по себе. И то, как он рождается, и по своим характеристикам. Шелковая нить невероятно тонка, но при этом и невероятно прочна... Шелк греет и дарит прохладу. Одним словом, древние азербайджанцы были правы, когда именно его выбрали для женского головного убора - кялагаи.

Из истории...

Кялагаи представляет собой шёлковый платок из некрученых нитей, ручного изготовления, с набивным узором, выполненным традиционным способом резервирования воском.

На протяжении веков кялагаи был неотъемлемой частью жизни азербайджанской женщины. Еще в 5-6 вв. в Мингячевире носили шелковые платки со следами золотошвейной вышивки - прообраз Кялаги.

Азербайджан в XVII веке являлся крупной шелководческой областью Ближнего Востока, а Ширванская провинция - главным районом шелководства Азербайджана. Важнейшими центрами производства шелковых тканей в Азербайджане были и Шамаха, Гянджа, Шеки, Шуша. Здесь производили удивительные по тонкости, изысканности и красоте узоров, ткани, шелковые женские головные платки и др. Особенно Шеки издавна славился изделиями из шелка. Итальянский путешественник Марко Поло еще в 13 веке отмечал красоту таких шелковых платков в Шамахе и Барде.

Много любопытных сведений оставили такие английские путешественники как Р.Джон-сон, Т.Олкок, Дж.Рении, Р.Чини и другие. Голландец Я.Я.Стрейс, побывавший в Азербайджане в середине 17 века, сообщал, что на базаре в Шамахе "много хороших и крытых рядов со многими лавками, где продают меха, шелк, вытканные серебром и золотом платки..."

Ношение

Существовали кялагаи на разные случаи жизни, а при его ношении даже существовали возрастные и социальные различия: пожилые женщины носили более темные цвета - черные, темно-синие, молодые же более яркие - белые, бежевые, ярко-голубые и др. Кялагаи разноцветной окраски пользовались большей популярностью.

Отдельно стоит рассказать про свадьбы, где невеста покрывалась ярко-красным келагаи - он скрывал ее лицо и окутывал фигуру. Это теперь без белоснежной фаты нельзя представить себе ни одну свадьбу, а раньше белый цвет заменял красный.

В каждом регионе страны его повязывали по-своему. В некоторых местах кялагаи завязывали поверх косынок, предварительно собрав волосы льном или марлей. В сельской местности из платка и намотанного на него кялагаи состояла чалма.

Орнамент

Кялагаи прошлых лет отличались от современных своим рисунком или орнаментом. Наиболее древним и распространенным сюжетом на кялагаи было изображение пары птиц (павлин), а причудливые рисунки с изображением листьев и цветов перекликались со сложными геометрическими узорами. Излюбленными растительными мотивами являлись роза (гызыл гюль), нарцисс (наргиз), гвоздика (гярянфиль), мак (лалэ), лилия (занбаг), ирис (сусян) и цветы фруктовых деревьев граната, айвы, алычи, а также колосьев ( сюнбюль) и листьев различных форм.

А геометрический узор состоял из прямых и ломаных линий, зигзагов, треугольников, четырехугольников, шести- и восьмигранных розеток, ромбиков, звездочек и символического изображения солнца. Орнамент рисунка кялагаи в различных областях Азербайджана отличался друг от друга: для Абшерона и Шеки характерен крупный массивный узор, в Шамахе преобладал мелкий рисунок, в Гяндже, Газахе и Карабахе наблюдалось одновременное распространение мелкого и крупного рисунков.

Сегодня по особенности расположения узоров кялагаи делятся на три вида. Первые - сплошь покрытые узорами, образующими целую картину. Вторые - те, где узор расположен лишь по краям. И третьи - наиболее распространенный, повседневный вариант, белоснежные кялагаи с ярким орнаментом по краям.

Платки келагаи традиционно имеют форму квадрата и определенный размер - 150х150 или 160х160 см. Считается, что это своего рода модуль келагаи, который делят на четыре части и получают удобный платок для ежедневной носки. Иными словами, его поверхности достаточно, чтобы покрыть и голову, и плечи. В наше время келагаи делают разных размеров - прямоугольной формы в виде шарфов, или по форме квадрата, только размерами поменьше.

Сегодня кялагаи, который носят наши бабушки или жительницы отдаленных районов республики, представляет собой окаймленный шелковый платок с преимущественным орнаментом буты.

Баскал - центр производства кялагаи

И по сей день в Азербайджане жива традиция производства кялагаи. Центром его является Баскал - живописное селение близ Шамахи.

Это искусство процветает здесь испокон веков. Парадоксально, но изготовлением женского головного убора издревле занимаются исключительно мужчины. Впрочем, парадоксально это лишь на первый взгляд. Если вдуматься, то женщине, наверное, была бы просто не под силу эта работа. А она весьма тяжела - мастер имеет дело и с кипящей краской, и с тяжелыми трафаретами и т. д. Секреты этого искусства передаются из поколения в поколение. А порою мастер и сам не в силах конкретно объяснить, в чем же дело, и как ему удается достигнуть таких превосходных результатов. Это заложено где-то на генном уровне, в памяти пальцев. Они чувствуют, что и как надо делать.

Кялагаи изготавливается по методу "батик" - горячее окрашивание шелка. Узор на ткань наносится при помощи специальных "печатей" - галибов (изготавливают из твердых пород дерева - груши или ореха). Узоров - великое множество и каждый из них что-то символизирует. Большинство из них имеют мифологические корни и идут из далекой древности. Но чаще всего на кялагаи бывает изображена бута. Таким образом, готовое кялагаи - это своего рода книга, послание, имеющее глубокий философский смысл, но прочесть его могут лишь сведущие.

В Баскале при изготовлении кялагаи используются только натуральные красители, производимые из растений, коры деревьев, цветов. Например, из обычной луковой шелухи получается краска особенного золотистого оттенка.

Кялагаи белого цвета с цветной каймой изготавливается следующим образом. На расстоянии от края 10-12 см набивается кайма, состоящая только из мелких зубчиков (вроде гребешка). Выше этого штампа прикладывается ещё гладкий квадратный штамп для предохранения белой ткани всего платка от действия краски, в которую затем погружается кайма. После этого кялагаи складывается вдвое, а затем "гармошкой". Верхняя часть закручивается на небольшую круглую палку и поверх перевязывается тряпочкой, а нижняя распускается и погружается для закрепления в раствор квасцов.

Через сутки кайма платка вынимается и опускается в холодную краску желаемого цвета. В результате этого получается цветная кайма. такие шёлковые головные платки совершенно самобытны как по рисунку, так и по расцветке. Чтобы получить двухцветные и трёхцветные головные платки, всё это повторяется столько раз, во сколько цветов хотят окрасить платок.

Изготовленные в Баскале кялагаи пользуются большим спросом как у иностранцев, так и у местных любителей фольклора. Сюда специально приезжают на экскурсии - понаблюдать за процессом "рождения" кялагаи и заказать себе эксклюзивный платок со своим именем.