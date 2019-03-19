В галерее Кичик ГалАрт в Ичершехер проходит выставка "Звучание Женщины. Традиция, мода и элегантность на Кавказе и за его пределами", где можно не только увидеть редчайшие национальные платки и текстиль из иностранных музеев и частных коллекций, но и узнать об истории шелководства на Кавказе и возрождении народного ремесла изготовления шелковых платков кялагаи.

В дни празднования Новруз, до 24 марта, галерея будет работать в будние дни - с 13:00 до 20:00, в выходные - с 11:00 до 20:00. В эти дни также действует скидка "1+1=1" (2 билета по цене 1).

Следует отметить, что эта выставка - результат многолетней работы и первый независимый выставочный проект, объединивший людей различных профессий, которым близка тема кялагаи и которыми движет желание популяризировать культуру Азербайджана. Работая над ней, команда ставила целью сделать выставку, которая не оставила бы никого равнодушным: организаторы уверены, что она будет интересна и молодому поколению (возрастное ограничение 5+), и искушенному культурными событиями зрителю. Особый акцент делается на привлечение на выставку туристов, а программа мероприятий включает туры с куратором, лекции, мастер-классы по созданию кялагаи, холодного батика и т.д.

Куратор проекта - Асли Самедова.

Ф. Агаларова