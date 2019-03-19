Детская школа искусств №3 провела в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Храм Атешгях" мероприятие "Mən Bəşəriyyətə Gərəyəm!" ("Я нужен человечеству!"), посвященное творчеству Имадеддина Насими. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе Главного управления культуры города Баку. Мероприятие было проведено в связи с 650-летним юбилеем великого азербайджанского поэта.

В мероприятии приняли участие начальник Главного управления культуры города Баку Джалил Меликов, народный артист, кинорежиссер Абдул Махмудов, заслуженная артистка Халида Гулиева, воплотившая образ Фатмы в кинокартине "Насими", насимивед Фарадж Алиев, представители Исполнительной власти Сураханского района, руководители детских музыкальных школ и школ искусств.

На вечере в исполнении учащихся хореографического класса Детской школы искусств №3 была представлена танцевальная композиция, в исполнении ансамбля народных инструментов "Şəms" и учащихся класса вокала (ханенде) Бахар Рагимовой и Гюльназ Гасанзаде позвучали музыкальные композиции. Педагог фортепианного отделения Рашида Искендерова прочитала газели Насими, также были продемонстрированы эпизоды из фильма "Насими".

Затем гости ознакомились с выставкой работ, посвященных творчеству Имадеддина Насими.