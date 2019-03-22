Грандиозные произведения народной артистки Азербайджана, композитора Айгюн Самедзаде с большим успехом представлены в турецком городе Эскишехер на торжественном вечере в честь 10-летия TRT Avaz и праздника Новруз с участием представителей ТЮРКСОЙ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Композиции Айгюн Самедзаде - баллада "Sən aglama, gözəlim", оды "Bismillah" и "Ey Türk" на слова азербайджанского классика Ахмеда Джавада завершали праздничный вечер и были встречены овациями зрителей. Произведения, написанные для симфонического оркестра, хора и солистов, были исполнены народным артистом Тейюбом Аслановым (ханенде), заслуженными артистами Эльчином Гашимовым (тар) и Эльнуром Ахмедовым (кяманча), Хайямом Гасанли (уд) и Авезом Мурадовым (пиано) в сопровождении хора радио TRT Ankara и симфонического оркестра Əskişəhər под управлением народной артистки Азербайджана, дирижера Эльнары Керимовой. Выступления сопровождались видеоматериалами TRT Avaz.