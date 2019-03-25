19 и 21 марта в Международном центре мугама состоялся второй тур финальной стадии телевизионного конкурса "Мугам 2019", проводимого в рамках проекта Фонда культуры Азербайджана, при содействии Фонда Гейдара Алиева, организационной поддержке Азербайджанского телевидения и участии министерства культуры Азербайджана.

На этой неделе авторитетное жюри, в составе которого народные артисты Азербайджана Алибаба Мамедов, Ариф Бабаев, Сакина Исмаилова, Мансум Ибрагимов, Мелекханум Эйюбова, секретарь Союза композиторов Азербайджана, заслуженный деятель искусств Сардар Фараджев и секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми, оценивало исполнение конкурсантами теснифов.

Перед началом конкурсных программ были прослушаны хранящиеся в Золотом фонде Азербайджанского телевидения записи выступлений легенды азербайджанского мугама, ярчайшего представителя Шушинской певческой школы Хана Шушинского и народной артистки Азербайджана Рубабы Мурадовой.

Затем выступили конкурсанты в сопровождении ансамблей музыкантов первого и второго составов: Рашада Ибрагимова (тар 1-го состава), Тябриза Юсубова (кеманча 1-го состава), Рустама Муслимова (тар 2-го состава), Эльнура Салахова (кеманча 2-го состава), Адиля Муслимова (балабан), Сиявуша Керимова (нагара), Айсу Садыговой (канон) и Идриса Гусейнова (уд).

После выступления каждого из конкурсантов, членами жюри проводился тщательный анализ выступления, высказывались соответствующие замечания, давались полезные рекомендации и ставились объективные оценки.

По итогам второго конкурсного тура участники получили следующие баллы:

Фаик Акберов, Хаял Гусейнов, Гусейн Сяба, Галям Годжаманова, Илаха Рустамова, Раван Гачаев, Сума Тапдыгова, Зибяр Заманова, Мурад Рустамзаде, Тюркана Наджафова, Наджиба Мамедова, Вялиш Мирзоев и Зульфия Джабраилзаде - по 63 балла;

Афган Махмудов и Бехнам Алайи - по 62 балла;

Хейрат Ибаев - 61 балл;

Тариэль Велиев - 60 баллов;

Заур Мурсалов и Мехин Гараева - по 59 баллов;

Мехрана Мамедова - 58 баллов.

В соответствии с условиями конкурса участница Мехрана Мамедова, набравшая наименьшее количество баллов, покинула конкурс.

Третий тур телевизионного конкурса "Мугам-2019" состоится 26 и 28 марта.

Н. Гасымова