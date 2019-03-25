30 марта в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоится концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра им Г. Гараева.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии, дирижировать оркестром будет выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат международных конкурсов Орхан Гашимов.

В концертной программе вечера прозвучат произведения К. Дебюсси, Ф. Гараева и В. А. Моцарта.

Солировать будет заслуженная артистка Азербайджана Фарида Мамедова (сопрано).

Начало концерта в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте Iticket.az.

Н. Гасымова