В Филармонии пройдет концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра
25 марта 2019 11:29 177
30 марта в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоится концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра им Г. Гараева.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии, дирижировать оркестром будет выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат международных конкурсов Орхан Гашимов.
В концертной программе вечера прозвучат произведения К. Дебюсси, Ф. Гараева и В. А. Моцарта.
Солировать будет заслуженная артистка Азербайджана Фарида Мамедова (сопрано).
Начало концерта в 19:00.
Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте Iticket.az.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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