Впервые в Баку, 26 марта в 20.00 на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна пройдут гастроли популярного израильского певца, исполнителя в стиле фламенко Шимона Сибони. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе театра.

Шимон Сибони уже прибыл в столицу Азербайджана. Артист совершил прогулку по городу, ознакомился с достопримечательностями Баку, а также попробовал блюда азербайджанской национальной кухни.

Уже завтра, 26 марта, он выступит с концертной программой, во время которой прозвучат известные произведения Джованни Капурро, Освальдо Фарреса, произведения из репертуара Лучано Паваротти, Энрико Карузо и многие другие. Шимон Сибони исполнит композиции на иврите, испанском и французском языках.

Шимон Сибони родился в городе Касабланка (Марокко) в религиозной еврейской семье. С раннего детства у него проявился незаурядный талант к исполнительскому искусству. Он выступал на известнейших сценах США, Канады, Марокко, Франции, Великобритании и многих стран Латинской Америки. За прекрасный голос он был назван вторым Карузо.

Билеты продаются в кассах театра, централизованных кассах города и онлайн www.iticket.az. Стоимость билетов - от 10 до 40 манатов.

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