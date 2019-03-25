Заслуженный артист Азербайджана, пианист Эльчин Ширинов выступил вместе со своим трио в легендарном PizzaExpress Jazz Club в Лондоне.

Как сообщает Day.Az, 24 февраля Эльчин Ширинов и иностранные музыканты - ударник Джон Скот и контрабасист Андреа Ди Биазе - устроили грандиозный концерт в основанном в 1969 году и ставшим легендой джаз-клубе. Здесь выступали Нора Джонс, Эми Уайнхаус, Джейми Каллум и многие другие известные джазовые исполнители. А в конце прошлого месяца на этой сцене выступил и азербайджанский музыкант.

В этот вечер музыканты исполнили новые композиции Эльчина Ширинова, которые были по достоинству оценены внимательной публикой. Каждое исполнение завершалось громкими аплодисментами.

Отметим, что Эльчин Ширинов с Джоном Скотом и Андреа Ди Биазе гастролируют вместе с 2014 года. Их первый концерт состоялся в Каннах (Франция), и с тех пор музыканты часто выступают на различных площадках мира.

Ф. Агаларова