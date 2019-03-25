Министерство культуры Азербайджана, Международный центр мугама и литературный проект SÖZ проведут 6 апреля в 15.00 вечер со всемирно известным поэтом, писателем и литературоведом, доктором филологических наук, профессором и президентом сената Делаварского университета США, лауреатом литературной премии Виктория Урбано Александром Селимовым, сообщила Trend руководитель SÖZ, поэтесса Нигяр Гасанзаде, передает Day.Az.

"Стихи Александр начал писать на русском языке еще в юношестве. Во время службы на Кубе, он перешел на испанский. Долгое время стихи оставались способом развлечения и одновременно отдушиной для переживаний, связанных и с личной жизнью на чужбине, и с воспоминаниями о родном Кавказе. С годами Латинская Америка и испанский язык становились все ближе душе поэта, и стихосложение стало изменяться коренным образом. Стихи перестали быть взглядом чужестранца, они стали отражать взгляд на жизнь изнутри, взгляд человека, который начал чувствовать свою принадлежность к ранее чужому миру.

Это уникальная возможность встречи с невероятной личностью и достигшим большого успеха автором, предоставляется жителям и гостям нашей столицы. На вечере впервые прозвучат произведения Александра в переводе на азербайджанский язык. Вечер будет проходить на русском, испанском языках. Вход свободный", - отметила Нигяр Гасанзаде.