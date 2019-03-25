Заслуженный артист Азербайджана, джазовый пианист и композитор Эльчин Ширинов, став частью джазового трио всемирно известного контрабасиста, композитора, певца и аранжировщика Авишая Коэна, продолжает гастролировать с музыкантами по всему миру.

Напомним, что в рамках мирового турне трио Авишая Коэна с прошлого года выступило в Токио, Будапеште, а в рамках осеннего тура посетили с концертами Швецию, Германию, а затем и Францию.

С концертами они побывали и в городах Португалии - Порто, Коимбра, Лиссабон, Лоле, городах Германии - Мюнхен и Майнц и в городах Франции - Париж и Эвиан.

Где бы ни выступало трио Авишая Коэна, в составе которого наш соотечественник известный джазовый пианист Эльчин Ширинов и талантливый перкуссионист Итамар Доари, они производили фурор.

Каждый концерт завершался продолжительными овациями, где публика несколько раз вызывала музыкантов на сцену и никак не хотела их отпускать.

А в марте этого года трио Авишая Коэна, в составе которого выступили пианист Элчин Ширинов и ударник Ноам Давид с яркой концертной программой побывали в Токио (Япония), Бакнанге (Германия), а также городах Франции - Рен, Конфлан, Челлес, Пон-л'Аббе, Ангулем, Фонтене, Баньё и Туркуэн.

"В марте мы в основном выступали во Франции и лишь один день выступили в Германии и провели 3 вечера (6 концертов) в Японии. Во время выступлений в Токио было много перелетов, мы каждый вечер играли по 2 концерта и, конечно, мы уставали. Но это приятная усталость. Я счастлив выступать в трио Авишая Коэна. Каждый концерт дарит много незабываемых эмоций", - сказал Day.Az Эльчин Ширинов.

Ф. Агаларова