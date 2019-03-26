В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку восьмого апреля будет представлена концертная программа, организованная в рамках проекта "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи"). Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе филармонии.

На вечере в сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов (художественный руководитель - народный артист Агаверди Пашаев) выступят молодые музыканты - лауреаты международных и республиканских конкурсов.

Солисты программы - Таир Амрахов (тар), Махир Гаджиев (кяманча), Аббас Алиев (кяманча), Эта Этминан (фортепиано), Алипаша Шахгельдиев (труба), Шамиль Раджабов (гармонь), Насиба Мирзаева (канон), Марьям Мамедова (канон), Тогрул Мамедов (вокал), Рагима Алиева (кяманча), Сабир Агаев (ханенде), Фарид Нагиев (гармонь), Зеринтадж Гурбанзаде (кяманча). В их исполнении прозвучат сочинения азербайджанских и зарубежных исполнителей.

Основными задачами проекта являются выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. В 2018 году в рамках проекта "Gənclərə dəstək", реализуемого при совместной организационной поддержке министерства культуры Азербайджана и Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, было представлено более 20 концертных программ.

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