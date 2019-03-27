В Баку в зале Союза театральных деятелей Азербайджана 19 апреля в 19:00 состоится выступление народного артиста России Сергея Никоненко и дуэта "Другой мир". Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Сергей Никоненко и дуэт "Другой мир" представят вниманию бакинских зрителей музыкально-литературную композицию "Гений чистой красоты", посвященную жизни и творчеству поэта Александра Пушкина.

Напомним, что в ноябре 2016 года известный актер театра и кино Сергей Никоненко представил в Баку музыкально-литературную композицию "Бессмертный полк", а в апреле 2018 года - музыкально-литературную композицию о жизни и творчестве Сергея Есенина.