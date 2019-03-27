Международный центр мугама организовал прекрасный концерт для школьников из Нахичеванской Автономной Республики, прошедший в рамках образовательной акции "Узнаем нашу страну".

Целью акции является ознакомление учащихся с современной жизнью, историей, культурным наследием, обычаями и самобытными особенностями разных регионов страны, достижениями основанного Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым современного Азербайджана, а также создание у молодёжи реального представления о динамичном социально-экономическом развитии республики, новом облике благоустраиваемых изо дня в день городов и районов, благодаря решительности и воле Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

На организованном для школьников в Центре мугама концерте в исполнении ханенде Гусейна Микаил оглы, Реваны Амирасланлы и Кёнуль Халилзаде прозвучали известные мугамы, теснифы и песни. Аккомпанировали исполнителям Али Алиев (тар) и Аббас Алиев (кеманча).

Учащиеся также ознакомились с музейной экспозицией старинных и современных народных музыкальных инструментов и интерактивной экспозицией выдающихся деятелей мугамного искусства, представленных в музейной части Центра мугама.

Н. Гасымова