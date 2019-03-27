В Стамбуле состоялось открытие персональной выставки азербайджанского художника-ювелира Ниджата Кадырова, известного своими необычными работами.

Напомним, что коллекции Н. Кадырова выставлялись в Азербайджане, Турции, Италии, Швеции. Невероятно искусные изделия ювелира привлекают к себе большое внимание.

В беседе с Day.Az он сообщил, что до 18 лет жил в Баку, где начал принимать участие в столичных выставках. Чтобы принять участие в своей первой международной выставке, он отправился в Турцию и с тех пор живет в Стамбуле.

Ниджат предпочитает работать в монументальном сегменте и считает, что лучше выражает себя в течениях "Art nouveau" и "Art deco". За время проживания в Стамбуле ювелир создал более 12 коллекций, самые известные из которых - "Şirvan", "Badu Kube", "Qobustan", "Qazavat", "Odlar yurdu".

Открывшаяся в Стамбуле персональная выставка продлится до 21 апреля. Здесь представлены работы на тему национальных ценностей Азербайджана и Турции, с изображениями азербайджанского поэта Физули, мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева, правителя и поэта Шаха Исмаила Хатаи и др.

Ф. Агаларова