Расположенный в Азербайджане Центр Гейдара Алиева вошел в список восьми самых красивых концертных залов мира 2019 году, согласно журналу Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Расположенный в центре столицы Азербайджана Центр Гейдара Алиева с его красивой изогнутой структурой и гигантским стеклянным фасадом является одним из шедевров известного архитектора Захи Хадид. Свободное от традиционной советской архитектуры 20-го века здание символизировало новую культурную эру для страны. Его подобная НЛО форма предназначена для выражения разнообразной культуры внутри страны, оптимизма нации, которая смотрит в будущее", - говорится в информации, опубликованной на портале парижского издания всемирно известного журнала.

В этот список также вошли Лондонский королевский зал искусств и наук имени Альберта, Концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе, Сиднейский оперный театр, Дворец Гарнье в Париже, Эльбская филармония в Гамбурге, Оперный театр Осло и Аудиторио-де-Тенерифе.